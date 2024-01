Drie verdachten aangehouden voor trampolinediefstal in Boxtel

wo 24 jan, 17:59

De Zeehavenpolitie heeft drie mannen uit Dordrecht aangehouden die trampolines hadden gestolen bij een bedrijf in Boxtel. In september al werd de lading ontdekt in een loods te Moerdijk.

Naast de springtoestellen werden in september ook duizenden statiegeldkratten aangetroffen in de opslag. De politie startte daarop een onderzoek. Naast trampolines werden er in Boxtel ook zwembadhoezen en tenten gestolen. De goederen werden ontdekt in een vrachtwagen in Dordrecht. Het onderzoeksteam kwam daardoor de verdachten op het spoor: een man van 25 en twee van 33 jaar uit Dordrecht. Een van hen wordt er ook van verdacht een zeecontainer vol supboards te hebben gestolen op het haventerrein in Moerdijk. Agenten hebben meerdere locaties doorzocht en namen ook een auto, quad en contant geld in beslag. Het drietal is weer op vrije voeten, maar moet zich later voor de rechter verantwoorden.

Eerder liet de politie al weten dat de eigenaar van de loods in Moergestel niets met de diefstallen te maken had.