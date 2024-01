Geen schadelijke stoffen bij brand Ladonk

Bij de felle brand in het voormalige pand van BASF aan de Hemelrijken op het Boxtelse bedrijventerrein Ladonk zijn op oudejaarsavond geen schadelijke stoffen gemeten. Dat meldde de gemeente rond half twaalf, op het moment dat het sein brand meester werd gegeven.

Vanwege de grote rookontwikkeling en de harde wind adviseerde de Veiligheidsregio rond half tien via een NL-alert inwoners van Boxtel ramen en deuren gesloten te houden. Rond tien over negen werd de brand gemeld. Die woedde onder een overkapping tussen de panden waar tegenwoordig een krattenwasserij is gevestigd en een bedrijf dat handelt in machines. Vier blusvoertuigen van de brandweer werden ondersteund door waterwagens en hoogwerkers.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, wel lagen in de straat veel restanten van vuurwerk. De vlammen waren snel gedoofd, de brandweer was nog geruime tijd bezig met nablussen en ventileren van het pand. Door adequaat optreden werd voorkomen dat het vuur oversloeg naar belendende gebouwen.