Ook fietstunnel Apollopad volgelopen met water

49 minuten geleden

Normaliter is de route bedoeld voor fietsers, maar het is makkelijker om met een opblaasbootje dan met een tweewieler door de tunnel van het Apollopad te komen. De brandweer is vanmiddag rond kwart over drie gestart met het wegpompen van het water. Het is nog onduidelijk of het pad weer goed begaanbaar is.