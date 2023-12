‘Niks aan de hand’

do 7 dec., 13:00

Vermoedelijk de bestuurder die in alle vroegte aan de Kapelweg zijn auto in de sloot reed, liet een opmerkelijk, maar attent briefje achter. De persoon informeerde daarmee de eventuele hulpdiensten dat de inzittende in orde is.

De politie werd door een passant geïnformeerd om een kijkje te nemen. Eenmaal daar zagen de agenten het voertuig in de droge sloot liggen met daarop de notitie. Hen werd zo duidelijk dat er geen gewonden waren gevallen en dat het wachten was tot een bergingsbedrijf de auto uit de sloot zou trekken. Dat gebeurde rond half elf. Volgens een fotograaf ter plekke was er geen flinke schade: het voertuig kon op eigen kracht verder.

Sander van Gils.

De Kapelweg en overweg d’Ekker, waar vorige week een triest ongeval plaatsvond, waren korte tijd gestremd, maar dit leverde geen noemenswaardige verkeershinder op. Ook al was haar inzet overbodig, de politie meldt via sociale media toch blij te zijn met de melding. ,,Aan de eigenaar van het voertuig: bedankt voor de genomen moeite, maar de oplettende burger waar de koffie misschien nog niet van ingewerkt was, heeft het briefje gemist. Toch bedankt voor de melding! Wij komen liever ter plaatse voor een gemiste notitie dan dat er niet gebeld wordt!”