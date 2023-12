Auto rijdt het spoor op

55 minuten geleden

Voor de zoveelste keer is een automobilist op de dubbele overweg in de Tongersestraat rechtsaf het spoor op gereden. Dat gebeurde rond vijf uur vanmiddag.

De bestuurder kwam vanaf de Van Hornstraat en sloeg te vroeg af. Volgens de vrouw was erg donker en zag ze niet goed waar ze heen reed. Zodra ze vast kwam te staan stapte ze uit en ging hulp halen, maar toen gingen de spoorbomen dicht. Een trein ramde de auto, maar de bestuurder bleef ongedeerd.

Het wachten is op een takelwagen om het voertuig van de rails af te krijgen. Naar verluidt kunnen de treinen op korte termijn weer gaan rijden. De Tongersestraat is nog afgesloten. Het is wel mogelijk om vanaf Tongeren richting Ladonk te rijden en vice versa.