Politie naarstig op zoek naar motordieven

34 minuten geleden

Op brutale wijze hebben twee nog ongeïdentificeerde personen een BMW-motor gestolen aan de Van Randerodestraat. Recent deed de politie een getuigenoproep van het voorval dat vrijdag 27 oktober in het holst van de nacht plaatsvond.

Het gaat om een zwarte BMW-motor uit de serie S1000RR met een Duits kentekenplaat. De tweewieler stond op een binnenplaats. Iets na vier uur ‘s nachts werden de sloten van de poort geforceerd waarna de twee personen het vehikel meenamen. De motor werd vervolgens in een witte bestelbus geladen. Getuigen kunnen zich melden via 0900-88 44 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-70 00.