112 Boxtel: 13 voertuigen in beslag genomen tijdens controle

14 minuten geleden

Er zijn vanmiddag dertien voertuigen in beslag genomen door de Belastingdienst en de politie heeft in totaal 26 proces-verbalen uitgedeeld aan weggebruikers, onder hen een bestuurder van wie de baby los in de auto zat.

De actie vond plaats op de carpoolplaats nabij Kampspoor in Boxtel. Met motoren werden weggebruikers van rijksweg A2 gehaald en begeleid naar de parkeerplek nabij afslag Boxtel-Noord. De politie deelde de proces-verbalen uit aan onder andere bestuurders die met te gladde banden of een te zwaar beladen voertuig de weg op waren. Maar ook rondrijden met een wagen zonder tenaamstelling of met een telefoon aan het oor werd bestraft. Dit dus naast de automobilist die de baby op onveilige wijze vervoerde.

De actie werd uitgevoerd in samenwerking met de Belastingdienst. Die inde voor 77.809 euro aan openstaande schulden, legde beslag op dertien voertuigen én liet er acht direct afvoeren.

Al snel na de actie werd de eerste bekeuring bekendgemaakt door de politie via het sociale medium X, voorheen Twitter. Een 53-jarige bestuurster kreeg een bon voor het vasthouden van haar telefoon. ,,Ze smeekte om een waarschuwing omdat ze hiervan zou leren, waren haar eigen woorden. Collega’s kwamen er snel achter dat ze hiervoor in de afgelopen vier jaar al zes keer eerder was bekeurd", meldde de politie.