112: ongeluk op Schijndelsedijk

di 14 nov., 09:12

Een bestuurder reed vanochtend met zijn bestelbus op de laadbak van een andere bestelbus op de Schijndelsedijk. Dit gebeurde op het talud van viaduct Peters Hoek, ter hoogte van de Oude Boomgaard.

Het is onduidelijk of het geraakte voertuig vanaf de Oude Boomgaard de weg op kwam draaien of dat die al over de Schijndelsedijk reed. De wagen kon na het incident in ieder geval op eigen kracht verder rijden.

De andere bestuurder moest door ambulancepersoneel worden nagekeken. Zijn busje werd door een bergingsbedrijf afgevoerd.

Een rijstrook werd afgezet door de ravage die rond acht uur ontstond. Verkeer werd gehinderd, maar de als verkeersregelaars fungerende politie kon andere weggebruikers in goede banen leiden.