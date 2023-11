Storm Ciarán zorgde voor enkele opmerkelijke incidenten in de gemeente Boxtel. Waaronder deze omvergerukte boom in de berm van de straat Tongeren. Daarbij werd een gasleiding geraakt.

Storm Ciarán in Boxtel: een overzicht

58 minuten geleden

Storm Ciarán raasde gisteren over Nederland en zorgt op veel plekken voor (flinke) overlast. In Boxtel valt de schade vooralsnog mee, op enkele omgewaaide bomen na. Een samenvatting van de meest noemenswaardige incidenten.

Door een omvergerukte boom in de berm van de straat Tongeren werd gisteravond een gasleiding met een doorsnee van tien centimeter meegetrokken. De brandweer was aan het begin van de avond ter plaatse en medewerkers van netbeheerder Enexis moesten het euvel repareren.

De Gestelseweg was tijdelijk afgesloten wegens een boom die door de storm op de rijbaan belandde. De brandweer was na zeven uur ‘s avonds druk in de weer met de kettingzaag om zowel de rijbaan als het fietspad vrij te maken.

Op de Grote Beemd, tegenover SintLucas, was een boom(pje) op de weg terecht gekomen. Een groter exemplaar drapeerde zich rond twee uur vanmiddag over de Hobbendonkseweg, ter hoogte van de Chopinstraat. Er raakte daarbij niemand gewond. De buitendienstmedewerkers van de gemeente hebben de bomen inmiddels opgeruimd.

LICHTJESTOCHT GAAT DOOR

Bij uitvaartondernemer Bijnen staat de telefoon roodgloeiend. Niet vanwege veel sterfgevallen, maar met de vraag of de lichtjestocht voor Allerzielen vanavond wel doorgaat. Een medewerker van het bedrijf meldt dat de herdenking op begraafplaats Munsel gewoon doorgaat. De tocht start om 19.30 uur op de begraafplaats aan de Kastanjelaan 1.