Boxtelaar op heterdaad betrapt tijdens opblazen prullenbak

De prullenbak op de foto is ter illustratie en betreft niet het vrijdag opgeblazen exemplaar bij het Tolpad, maar een voorbeeld uit 2022 aan de Rosenhofstraat in Liempde.

Een heterdaadje, zoals dat in politiejargon heet. Een Boxtelaar werd vrijdag betrapt nadat hij een prullenbak had opgeblazen met illegaal knalvuurwerk. Surveillerende agenten hoorden ‘s avonds een flinke knal en zagen vervolgens brokstukken de lucht in vliegen.