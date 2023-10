Ingeslagen autoruiten op terrein Action treft twee zussen

43 minuten geleden

Daags na elkaar zijn de ruiten van twee auto’s ingeslagen op de parkeerplaats van de Action. Opmerkelijk genoeg zijn de eigenaren ook nog eens zussen van elkaar.

In beide wagens lag niets waardevols, alleen een dekentje is gestolen. Dinsdagochtend werd de eerst vernielde ruit aangetroffen. De nacht daarop was het tweede vehikel aan de beurt. Beide voertuigbezitters wonen in de buurt. De zussen sluiten wel uit dat de vernieling tegen hen is gericht: dat de eigenaren familie zijn, is een ongelukkig toeval.