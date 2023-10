Treinverkeer Boxtel-Den Bosch ligt naar schatting tot morgenvroeg stil

1 uur geleden

Doordat een te hoog geladen vrachtwagen deze middag in Vught een bovenleiding van het spoor heeft geraakt, ligt het treinverkeer stil tussen Boxtel en Den Bosch.

ProRail is ter plaatse op de Laagstraat in Vught om de schade op te nemen, maar het is momenteel nog onduidelijk hoe lang het duurt voordat de schade is gerepareerd. Een recente schatting is dat er tot morgenvroeg zes uur geen treinen rijden tussen Boxtel en Den Bosch. De NS heeft snelbussen ingezet.