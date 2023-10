Update (18.25): geen rook meer bij waterzuiveringsbedrijf van Vion

1 uur geleden

Een brand woekerde vandaag bij een van de silo’s van Hydrobusiness, het bedrijf dat water zuivert voor vleesverwerker Vion op Ladonk in Boxtel. Inmiddels is er geen rook meer te zien.

Het zou gaan om een brand in een luchtzuiveringskanaal van een van de silo’s van Hydrobusiness. De oorzaak van het incident is nog onbekend. De vlammen sloegen niet uit. De brandweer schakelde twee tankauto’s in en een extra wagen voor watervoorraad.

Iets na half zes kwam een melding binnen over een afvalbrand bij Vion, waarna de hulpdiensten dit al snel opschaalden naar een middelbrand. Hoewel de ambulance ter plekke is, zijn er geen gewonden. Ook de varkens bij Vion zijn niet getroffen door het vuur. Alleen de ruimte van Vion direct naast de silo’s is ontruimd door de brandweer.