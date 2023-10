Vechtpartij op perron station Boxtel, politie zoekt getuigen

54 minuten geleden

Twee mannen en drie vrouwen raakten in de nacht van zaterdag op zondag slaags in de trein tussen Den Bosch en Eindhoven. De vechtpartij ging verder op perron 4B van station Boxtel. De politie is op zoek naar getuigen.

De worsteling tussen de vijf personen begon rond half twee ‘s nachts vlak voor station Boxtel. Er werd over en weer geslagen en de vechtersbazen liepen lichte verwondingen op. De betrokkenen zijn uitgestapt in Boxtel, waar vervolgens opnieuw een confrontatie volgde op het perron.

De politie is op zoek naar de daders en naar eventuele getuigen. Wie iets heeft gezien, kan dat melden via 0900-8844.