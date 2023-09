Een vrachtwagen vol met aardappelstoomschillen voor varkensvoer kantelde dinsdagmiddag in het zandpad Kromakker op Tongeren in een sloot. Duizenden liters van het gemalen, zure spul, stroomden uit de tank.

Liters potentieel varkensvoer stromen de sloot in

1 uur geleden

De chauffeur was op weg om de gemalen aardappelstoomschillen, dat onderdeel is voor varkensvoer, af te leveren bij een bedrijf verderop toen het voertuig met een achterwiel in de sloot schoof. Volgens de bestuurder was er daarna geen houden meer aan en trok het gewicht van de vracht de hele wagen mee.

De chauffeur en zijn bijrijder bleven ongedeerd. Een bergingsbedrijf kwam met twee takelwagens ter plaatse om het voertuig weer uit de greppel te trekken.

Vanochtend werd het papperige goedje door een graafmachine van loonbedrijf Van Pinxteren uit de sloot geschept.