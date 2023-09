Ook Boxtelaar (41) verdacht van brandstichtingen in Limburg

Een reeks brandstichtingen en pogingen daartoe op twee locaties in de plaatsen Neer en Haelen, houden de gemoederen in Limburg bezig. Onder de verdachten bevindt zich ook een 41-jarige Boxtelaar.

Vrijdag werd de zevende persoon aangehouden door de districtsrecherche van Noord- en Midden-Limburg. Volgens Limburgs Dagblad gaat het om de eigenaar van het Haelense kasteel Aldenghor, waarvan de poort ook in brand werd gestoken. Ook diverse auto’s waren het doelwit. Het dagblad meldde eerder een vermoeden van de politie dat de kasteeleigenaar het brein was achter alles.

De brandstichtingen en pogingen vonden plaats eind 2022 en begin dit jaar in zowel Haelen als Neer. Eerder al werden zes personen aangehouden, onder hen een 41-jarige Boxtelaar. Wat diens exacte betrokkenheid is, is op dit moment nog niet duidelijk. De man is in hechtenis genomen in afwachting van zijn proces. De andere verdachten uit Helmond (41), Roermond (29) en Eindhoven (28) zitten ook nog in de cel. Een 54-jarige Fransman en een 49-jarige Eindhovenaar zijn op vrije voeten, maar worden nog wel gezien als verdachten in de zaak.