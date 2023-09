Traumahelikopter landt op weiland bij Liempdseweg

26 minuten geleden

Een traumahelikopter landde gisteravond op een weiland bij de Liempdseweg wegens een medisch noodgeval in de zaal achter café Fellenoord.

Het is de vraag of de landing veel mensen was opgevallen omdat de traumahelikopter in het donker arriveerde. Het medisch personeel aan boord moest zich spoeden naar de zaal en werd door agenten begeleid. Volgens een politiewoordvoerder had een persoon een epileptische aanval.