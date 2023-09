De deur is verzegeld, wie het pand toch binnengaat, riskeert een gevangenisstraf, staat op het papier te lezen.

Drugspand drie maanden dicht

1 uur geleden

Een woning aan de Sint-Jorisstraat is voor drie maanden verzegeld. In juni werd er een hennepplantage aangetroffen. Daarnaast vond de politie er harddrugs. Er is toen een 44-jarige Boxtelaar aangehouden.

Op last van burgemeester Ronald van Meygaarden is het pand op donderdag 31 augustus afgesloten. Met de sluiting wil de burgemeester duidelijk maken illegale druggerelateerde activiteiten niet te tolereren.