Afdakje De Dekanij in brand

50 minuten geleden

Een houten afdakje en schutting in een achtertuin van een woning aan De Dekanij in Boxtel zijn maandagmiddag in brand gevlogen. Dat ging gepaard met de nodige rookontwikkeling. De brandweer was snel ter plaatse met een blusvoertuig en kon daardoor voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen schuur. Waardoor de overkapping vlam vatte, is niet bekend.