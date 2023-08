De buit van de winkeldievegge die geraffineerd haar slag probeerde te slaan in een supermarkt in Boxtel. Al deze spullen zaten onder haar jurk weggestopt.

Vrouw betrapt op diefstal met ‘jatjurk’ in Jumbo

59 minuten geleden

In de supermarkt Jumbo in winkelcentrum Oosterhof is zaterdagmiddag een vrouw betrapt die spullen uit de schappen stal. Ze ging geraffineerd te werk, want ze stopte de producten onder haar jurk. Zo meldde wijkagent Hicham Argani op zijn Instagram-account.

De wijkagent ging op een melding af van een agressieve winkeldievegge. Zij was op heterdaad betrapt door de beveiliging en ging vervolgens tekeer tegen het personeel en klanten in de winkel. Toen Argani eenmaal ter plaatse kwam, was de vrouw al rustiger, zo schrijft hij. Ze had enkele pakken koffie, vlees en fruit onder haar kleding weggemoffeld.

De manier waarop de dievegge de spullen stal was volgens de wijkagent erg gewiekst. Ze gebruikte een zelfgemaakte schort met daarin een gat. ,,Zo kun je de gestolen goederen in de onderjurk kwijt. Een zweer gehaaide manier van diefstallen plegen”, aldus Argani.

Volgens de wijkagent komt de vrouw uit Den Bosch en is ze een bekende van de politie. Argani: ,,Dit zijn geen lui die vanwege hongersnood wat willen eten. Dit zijn georganiseerde bendes die op bestelling diefstallen plegen en daarvoor door heel het land reizen.”

De vrouw is aangehouden en ingesloten voor onderzoek.