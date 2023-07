Dag na brand ‘t Lambertje: poetsen, opruimen en een traantje laten

De schrik zat er gisteravond bij alle ondernemers van Oosterhof even goed in. De brand die bij cafetaria ‘t Lambertje woedde riep veel herinneringen op aan de verwoestende vuurzee die het winkelcentrum in 1984 in as legde. Dit keer bleef het bij flinke schade en een keuken die niet meer bruikbaar is. De zorgen zijn er echter niet minder om.