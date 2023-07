Een boom langs de Boxtelseweg in Liempde is vanmorgen getroffen door de bliksem. De elektriciteit van de inslag heeft ook voor wat schade gezorgd bij een naastgelegen woning.

Bliksem slaat in boom naast woningen Boxtelseweg

28 minuten geleden

De onweersbui die vanmorgen over de regio trok heeft in Liempde voor wat schade gezorgd. De bliksem sloeg rond kwart over negen in een boom langs de Boxtelseweg. Daarbij raakte de elektrische installatie van twee naastgelegen woningen beschadigd.

De Boxtelse brandweer rukte uit naar Liempde om een controle in de woningen uit te voeren. Hoewel er flink wat schade is, is er niets in brand gevlogen. Netbeheerder Enexis is ter plaatse om het elektriciteitsprobleem op te lossen. Ook stichting Salvage is aanwezig. Deze organisatie verleent eerste hulp aan alle gedupeerden bij schade door onder meer blikseminslag.

Hoewel de inslag zijn sporen heeft nagelaten in de boom, vormt deze geen direct gevaar. Een expert van de gemeente Boxtel bepaalt later of de boom om moet of niet.