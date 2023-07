Een vrachtwagen heeft zijn lading varkensvlees verloren op de rotonde in de Keulsebaan bij het datacentrum van de Rabobank in Boxtel.

Kilo’s varkensvlees over wegdek Keulsebaan

1 uur geleden

Een vrachtwagen is woensdag rond half elf een lading varkensvlees verloren op de Keulsebaan in Boxtel. Het ongeval gebeurde op de rotonde ter hoogte van het datacentrum van de Rabobank.

De politie vermoedt dat de trailer in de bocht van de rotonde is gescheurd door het gewicht van de lading, maar onderzoekt nog wat er exact is gebeurd. De vrachtwagen kwam van slachterij Vion en was op weg naar een distributiecentrum. De Keulsebaan werd vanwege het gebeuren afgesloten. Met man en macht is men bezig de ravage op te ruimen.