Het was een vreemd gezicht vanmorgen. Een auto op de kop in de sloot, zonder iemand in de buurt. Enkele voorbijgangers belden daarom de politie.

Auto ligt verlaten ondersteboven in de sloot

1 uur geleden

Een auto ondersteboven in de sloot aan de Oude Rijksweg in Liempde zorgde dinsdagochtend vroeg voor bezorgde telefoontjes aan de hulpdiensten. Voorbijgangers zagen het voertuig liggen met een politielint eromheen, maar verder was er niemand te bekennen. De bestuurder is ongedeerd gebleven en heeft later in de ochtend de auto uit de sloot laten takelen.

Tot twee keer toe werd de politie gebeld met de mededeling dat er een auto in de sloot lag aan de Oude Rijksweg. Het ongeval gebeurde echter al diep in de nacht van maandag op dinsdag. Rond half twee raakte het voertuig van de weg, maar de bestuurder kon op eigen kracht uit de auto klimmen.

De Liempdenaar werd al snel door agenten die ter plaatse kwamen opgevangen en gaf aan de auto zelf te laten bergen. Omdat het op dat moment midden in de nacht was, gebeurde het wegtakelen pas tegen tien uur ‘s ochtends.