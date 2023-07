OM: ‘Paviljoen Peerkesbos heeft niets te maken met aanhoudingen’

Weliswaar werden er vorige week donderdag vijf aanhoudingen verricht op Peerkesbos. Maar de daar gelegen horecagelegenheid heeft daar niets mee van doen. Dat geeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie desgevraagd aan.

De politie hield vorige week de actie op Peerkesbos in Liempde. De exploitant van de horecagelegenheid op die locatie, gaf toen in een korte reactie ook al aan nergens van op de hoogte te zijn. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie nu. De vijf verdachten werden aangehouden in het kader van een lopend onderzoek naar de productie van drugs en dumping van drugsafval. Zij zijn inmiddels weer in vrijheid gesteld, maar nog steeds als verdachten in beeld.