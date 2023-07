Traumahelikopter ingeschakeld voor ongeval op Van Cronenborgstraat

1 uur geleden

Een 81-jarige scooterrijder uit Den Bosch raakte dinsdagmiddag gewond na een botsing met een taxibusje op de kruising van de Van Cronenborgstraat met de Van Randerodestraat. Het busje werd bestuurd door een 66-jarige Boxtelaar.

Omstanders schoten te hulp en belden 112. Een traumateam moest ingevlogen worden per helikopter, die op een weiland aan de Bosscheweg landde. De bestuurder van de scooter droeg een helm maar die kon niet voorkomen dat het slachtoffer naar het ziekenhuis in Tilburg moest. De trauma-arts reisde in de ambulance mee. Over de gezondheidssituatie van de scooterrijder is nog niets bekend. De toedracht van het ongeval wordt nader onderzocht.