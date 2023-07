Brandweer verwijdert gescheurde tak die vlakbij fietspad hangt

1 uur geleden

De Boxtelse brandweer werd zondag rond 17.45 uur opgeroepen om een forse tak nabij de Leijert te verwijderen. Een deel van een wilg hing er dreigend bij, maar was nog niet afgebroken.

De boom staat vlakbij het fietspad langs het voormalige Havo-veldje, tegenwoordig een speelterrein. Buurtbewoners hadden al geprobeerd de tak af te zagen, maar zonder resultaat, en schakelden de brandweer in.

De brandweerlieden gingen met een ladder naar de breuk, op zes meter hoogte, en zaagden de tak af. Daarna werd het fietspad weer vrijgegeven.

Het regende rond 16.00 uur even stevig in Boxtel. Mogelijk is de schade daardoor ontstaan. Hevig onweer, zoals voorspeld, bleef uit.