Ernstig ongeval op Barrierweg: bestuurster bakfiets naar ziekenhuis

25 minuten geleden

Op de Barrierweg in Liempde vond vrijdagochtend rond kwart voor tien een ernstig ongeval plaats waarbij een bakfiets en een personenauto betrokken waren. De 34-jarige bestuurster van de bakfiets is in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd, aldus de politie. De verkeersongevallenanalisten van de politie doen onderzoek naar wat er precies gebeurd is. Meerdere ambulances, een traumahelikopter en politiemensen rukten uit naar Liempde.