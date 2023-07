Aanhoudingen op Peerkesbos vanwege drugsonderzoek

1 uur geleden

In een lopend onderzoek heeft de politie deze ochtend vijf personen aangehouden op Peerkesbos in Liempde. De exploitant van de horecagelegenheid geeft in een korte reactie aan geschrokken te zijn.

Er heerst nog veel onduidelijkheid over het ingrijpen van de politie. Het zou gaan om een onderzoek naar synthetische drugs. Exploitant Simone Wiegmans was wegens familieomstandigheden alleen voor een korte reactie bereikbaar. Zij gaf aan niets te weten van wat er zich precies heeft afgespeeld en vanuit Rotterdam onderweg te zijn naar de zaak in Liempde.

De politie wil op dit moment geen verdere mededelingen doen in het belang van het onderzoek.