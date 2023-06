Automobilist rijdt jonge vrouw aan

Op de T-splitsing van de Rechterstraat met de Rozemarijnstraat in Boxtel reed maandag rond 17.45 uur een automobilist een negentienjarige vrouw uit Boxtel aan. Ambulancemedewerkers hebben haar onderzocht.

De automobilist was bezig te keren en raakte tijdens het achteruitrijden de voetganger. Volgens de politie was er nauwelijks sprake van letsel en schade en is de afhandeling onderling geregeld.