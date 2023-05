Hulpdiensten tweemaal naar Schouwrooij

De traumahelikopter landde vanochtend rond halftwaalf om hulp te verlenen na een incident bij WSD aan de Schouwrooij. Een halfuur later kwam de ambulance in dezelfde straat op bedrijventerrein Ladonk in actie nadat een scootmobiel was aangereden.

In beide gevallen werd het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van het voorval bij de sociale werkvoorziening WSD is nog niets bekend. De scootmobilist die werd aangereden op de Schouwrooij heeft waarschijnlijk een personenauto verzuimd voorrang te verlenen.