Links is te zien hoe brandweerlieden de schoorsteen vegen met een flexibele 'borstel'.

Brandweer dooft schoorsteenbrand in Esch

1 uur geleden

Brandweer Haaren werd vanavond rond zeven uur gealarmeerd vanwege een schoorsteenbrand aan de Postelstraat in Esch. De inzet trok veel bekijks. De brand bleef beperkt tot de schoorsteen, er vielen geen gewonden.

De brandweer dooft een schoorsteenbrand niet met water, maar veegt het rookkanaal en blust de smeulende restanten buiten af. Met water vuur in een nauwe pijp te lijf gaan, is riskant. Dan ontstaat er namelijk stoom in een kleine ruimte en kan de schoorsteen ontploffen door de druk.

In Esch gingen de brandweerlieden met de ladderwagen de lucht in, haalden de kap van de schoorsteen, ragden er met een soort ijzeren borstel aan een kabel doorheen, vingen het smeulende materiaal op en doofden dat buiten. Daarna werd de kap teruggeplaatst.