Veel rookontwikkeling bij brand aan Mijlstraat

25 minuten geleden

Een grote brand aan de Mijlstraat zorgt voor veel rookontwikkeling nabij Lennisheuvel. Het gaat vermoedelijk om een berg kuilvoer dat lag opgeslagen achter een agrarische bedrijf. Omdat dit voer voor vee vaak met plastic en autobanden luchtdicht wordt afgedekt zodat het kan fermenteren, zorgt dat voor de zware zwarte rook.

Momenteel zijn meerdere bluswagens aanwezig uit Boxtel en Liempde. De brand brengt veel nieuwsgierige en bezorgde buurtbewoners en passanten in de Mijlstraat op de been. Omdat de rook vanwege het brandende rubber schadelijk kan zijn voor de gezondheid, heeft de politie een deel van de weg afgezet.

Kuilvoer is vaak gedroogd (kuil)gras of snijmais dat wordt gebruikt als voedsel voor vee. Het wordt in een kuil gelegd of opgehoopt en aangestampt met een shovel of tractor. Om het vervolgens nog verder goed aan te drukken, wordt de hoop afgedekt met landbouwplastic en grond of auto- en tractorbanden.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij de brand. Ook is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Vermoedelijk is het kuilvoer gaan broeien en heeft het vlam gevat.

BOERDERIJ

Woensdagavond 6 april woedde er ook al brand aan de Mijlstraat. Toen sloegen de vlammen uit het dak van een woonboerderij. De bewoners konden het pand op tijd verlaten, maar de boerderij kon als verloren worden beschouwd.

Dit bericht wordt aangevuld.