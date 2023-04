Geen woningbrand, maar zwarte worstenbroodjes

24 minuten geleden

Een bewoner van een aanleunwoning aan het Zusterpad in Boxtel heeft vanmiddag voor flink wat consternatie gezorgd. Rond half een trok zowel de brandweer als de ambulance uit omdat er veel rook uit de woning kwam. Het bleken verbrandde worstenbroodjes...

Omwonenden dachten dat er brand in de woning was ontstaan, maar bij aankomst van de hulpdiensten bleek het minder ernstig. De bewoner had worstenbroodjes opgewarmd, maar deze vergeten. Dat zorgde voor de nodige rookontwikkeling.

De brandweer controleerde de woning en verrichte metingen op mogelijke koolstofmonoxide. Hoewel het flink stonk in de woning, was dat op te lossen met het openzetten van ramen en deuren in plaats van vele liters water.