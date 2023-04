Woonboerderij Mijlstraat zwaar beschadigd door fikse brand

do 6 apr., 00:40

UPDATE 09:00u- Een grote brand heeft gisteravond een woonboerderij aan de Mijlstraat in Boxtel zwaar beschadigd. Een schoorsteenbrand sloeg over op de rieten kap. Er vielen geen gewonden. De twee gezinnen die er wonen, vonden tijdig een veilig heenkomen.

De hulpdiensten rukten rond acht uur met groot materieel uit en zetten onder andere een hoogwerker in. Ook twee waterwagens bleken nodig. ,,Dat is vaak zo in het buitengebied. Stallen en boerderijen zijn grote objecten en er is niet altijd water beschikbaar”, aldus een woordvoerder van Brandweer Brabant-Noord.

STOPLIJN

Behalve het plaatselijke korps werd een team ingeschakeld dat gespecialiseerd is in het blussen van rieten daken. ,,Zij probeerden een zogeheten stoplijn te creëren, een brandgang die het vuur zou moeten tegenhouden. Dat mocht echter niet baten. Het brandde te fel,” gaf de woordvoerder vanochtend aan.

Zo’n veertig brandweerlieden waren in de weer om de vlammenzee te doven. Ze lieten het vuur uiteindelijk gecontroleerd uitbranden. Het dak van de boerderij ging verloren. ,,Tot een uur vannacht zijn we bezig geweest. Daarna bleef er wel bewaking bij om in de gaten te houden of het vuur niet oplaaide.”

De omvang van de waterschade is nog onbekend. Ook is onduidelijk wanneer de twee gezinnen weer naar huis kunnen.