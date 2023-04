Pasgeboren wallaby gered van de dood

Het had niet veel gescheeld, of een moeder wallaby in park Molenwijk had haar jong verloren. Maar dankzij oplettende passanten, boa’s en uiteindelijk politie en brandweer, kon de jonge kangoeroe worden gered.

Voorbijgangers zagen gisteravond een volwassen wallaby tegen het hekwerk van dierenparkje De Groene Warande springen. Dat was niet zonder reden: daarachter was haar nakomeling in het water beland. Blijkbaar konden ook de bezoekers van park Molenwijk niet bij het dier.

In eerste instantie leken de dierenambulance en de politie niet op de melding af te komen. Maar boa’s die dat moment toevallig langskwamen, kon de brandweer worden ingeschakeld. Die gingen met de politie naar het hertenkampje om de flink onderkoelde wallaby uit het water te trekken.

Ingewikkeld in warmtefolie kon de babykangoeroe worden gered en overgedragen aan de dierenambulance.