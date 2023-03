Bronzen beeld van graf op Munsel gestolen

45 minuten geleden

Connie van Geffen heeft er de hele nacht niet van kunnen slapen. Het bronzen beeld dat op het graf van haar tien jaar geleden overleden man Frank, is gestolen. De diefstal op begraafplaats Munsel vond tussen zondagmiddag en dinsdagmiddag.

,,Het beeldje heeft een bijzondere betekenis”, vertelt de oud-Boxtelse, inmiddels al een poos woonachtig in Haaren. ,,Het was een boompje. Mijn man heeft altijd voor een boomkweker gewerkt. Bovendien heeft hij in Boxtel menig tuintje aangelegd na werktijd. Het was zijn grootste hobby. Veel mensen zullen hem er nog van kennen.”

De roof is extra gevoelig, want dinsdag was het tien jaar geleden dat Frank overleed. De diefstal werd dan ook ontdekt door Connie toen zij haar overleden man kwam herdenken. ,,Elke zondag is de ex-man van mijn nichtje op de begraafplaats vanwege zijn vader. Dat is vaste prik. Hij loopt dan ook langs het graf van Frank en zei dat het boompje er zondagmiddag nog stond. Dinsdag ergens tussen twee uur en half drie ‘s middags ontdekte ik dat het weg was.”

Connie gaat ervanuit dat het beeldje gestolen is. Het bronzen werk zomaar even verplaatsen, gaat niet: het object zat met bouten vastgeschroefd aan het graf. ,,Ik heb inmiddels met de gemeente contact gezocht en maandag moet ik naar het politiebureau om aangifte te doen.”

De aanschaf ervan had niet alleen een emotionele waarde, benadrukt Connie. ,,Hoewel mijn man 21 maart 2013 overleed, werd het beeldje pas op 29 januari 2014 geplaatst, inmiddels ruim negen jaar geleden dus. Daar moest natuurlijk even voor worden gespaard: je zou er een tweedehands auto van kunnen kopen.”

Connie hoopt dat getuigen zich nog melden via haar Facebookpagina. Melden bij de politie kan via 0900-88 44 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-70 00