Zonnige verkiezingsmarkt in Boxtel

Op de foto: PvdA en CDA kunnen het op de verkiezingsmarkt prima met elkaar vinden in Boxtel. Van links naar rechts Mohamed Rahmoune, Nico Bulter, Wim van Erp, Pieter Springer en Cees van Hal. (Foto: Marc Cleutjens).

Vertegenwoordigers van alle landelijke partijen die ook in Boxtel actief zijn, bemanden vrijdagochtend op de weekmarkt een kraam. Ze deelden folders en cadeautjes uit en gingen in gesprek met het publiek.

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen richtten CDA, D66, GroenLinks, PvdA en SP een kraam in in de Rozemarijnstraat. Onder zonnige weersomstandigheden was het goed toeven in het smalle straatje, waar veel passanten bereid waren van gedachten te wisselen met de politici.

Veel plaatselijke raadsleden waren present, onder wie de voltallige CDA-fractie, het onlangs aangetreden raadslid Fons van Heesch (D66) en Nico Bulter (PvdA) en Dave van de Ven (SP). Bij GroenLinks maakten onder meer voorzitter Joost van der Pluijm, Jan Juffermans en Mirjam Bemelmans reclame voor de partij van lijsttrekker Jesse Klaver.

Opvallend was ook de aanwezigheid van enkele oud-politici. Onder hen onder meer de CDA-coryfeeën Cees van Hal, Wim van Erp en Pieter Springer. ,,Ik ben al zestien jaar uit de politiek, maar blijf de partij trouw", vertelde van Hal, die in Boxtel onder meer wethouder was. ,,Ik vind het leuk om op deze manier mee op campagne te gaan en met de mensen te praten." Voorspellingen durfden de meeste politici niet doen. ,,Ik ben benieuwd hoe we donderdagochtend wakker worden. Hopelijk niet met een kater", zei een van hen.