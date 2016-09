Zondag in Boxtel: Bockesprongen

Van progrock tot Fratelli, van een Keukenorgeldrumgestel tot een Klei Atelier. Festival Bockesprongen in hartje Boxtel barst weer los op zondagmiddag 18 september. In het volle programma met straattheater, live muziek en jeugdcreativiteit is een opvallende plek ingeruimd voor Mees. Een talentvolle muzikante en verhalenvertelster uit Boxtel.

De Utrechtse zangeres en componiste Merel van Laake (artiestenaam Mees) woont sinds enige tijd in Boxtel. Vanaf haar twaalfde schrijft ze liedjes en speelt ze gitaar. Ze studeerde aan het conservatorium in Den Haag, waar het haar lukte de rijke fantasie uit haar kindertijd te bewaren. ,,Het belangrijkste dat ik tijdens het conservatorium geleerd heb, is om mezelf te blijven. Ook al kleur ik niet altijd netjes binnen de lijntjes en hang ik regelmatig het liefst de clown uit", vertelt ze over die periode.

Bockesprongen wordt als van ouds een mengeling van straattheater, live muziek en jeugdcreativiteit. Het theaterprogramma op de Markt biedt een bonte mix van acrobatiek, melancholie en relativerende humor. Gillende keukenprins Bram Graafland gaat los op zijn kokende muziekmachine, de huifkar van Hotmamahot brengt je van aaah naar oooh en bij het vernieuwende straattheater van Gajes staan de toeschouwers zelf tussen decorstukken, acteurs en rijdende objecten.

Bovendien gaat het Boxtelse toptheaterstuk Fratelli speciaal voor Bockesprongen op herhaling, in grand café Rembrandt aan de Rechterstraat om 12.00 en 14.30 uur.

Het muziekprogramma bij eetcafé De Kerk in de Oude Kerkstraat is gevarieerd. Van stoner psych tot indie rock en van vette garage tot skapunk. De hele middag en avond kunnen muziekliefhebbers uit hun dak gaan. De line-up vermeldt ook enkele lokale bands: Fahrenheit Twins brengt Nederlandstalige indie rock en ballads, Milestons From The Underground Scene pakt uit met garage-covers. (Foto: Marc Cleutjens).