Zoë mist finale Holland's Got Talent

Op de foto: Zoë Timmermans (midden, 15 jaar) wordt met haar danspartner Demi Brama geïnterviewd door presentator Johnny de Mol van Holland's Got Talent. (Foto: Gerard Schalkx).

De Liempdse paaldanseres Zoë Timmermans (15) heeft zich vrijdagavond 9 juni niet geplaatst voor de finale van het RTL4-programma Holland's Got Talent. Toch bleek de jury gecharmeerd van het optreden dat Zoë uitvoerde met de een jaar jongere Demi Brama.

Zoë, die vorig jaar zilver won tijdens het Nederlands kampioenschap paaldansen en ook goed presteerde op het WK in Londen, meldde eerder al in Brabants Centrum dat zij haar tv-debuut bij Holland's Got Talent een prachtige ervaring vond. Eind juni doet de Liempdse mee aan het WK in sporthal De Maaspoort te 's-Hertogenbosch.