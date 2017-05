Zinderende start Boer zoekt Band

Op de foto: De rockband Mama's Liquor opende Boer zoekt Band op het buitenpodium van café D'n Boer. (Foto: Albert Stolwijk).

Popfestival Boer zoekt Band beleeft dit weekend haar tweede lustrum en ging zaterdagavond van start met een schitterend optreden van Joia. De Boxtelse zangeres was de mystery guest die Guido van Eijk en Jeroen van Lier hadden gestrikt voor de (besloten) opening van het evenement. Uitsluitend de beste muziekvrienden van het festival waren getuige van een indrukwekkend optreden in café D'n Boer aan de Corpus.

Daar werd het zaterdagavond allengs drukker. Vele honderden muziekliefhebbers dromden samen in de kleine, maar o zo gezellige kroeg. Of bevolkten de straat voor het café die twee dagen is afgesloten omdat er een groot podium staat. Daarop opende de rockband Mama's Liquor zaterdagavond het 'openbare' deel van de eerste festivaldag. Met ruige rocknummers, gezongen door een bevlogen zangeres, werden de dakpannen letterlijk en figuurlijk van café D'n Boer gespeeld.

Aansluitend trok Boxtelaar Patrick Hendriks het publiek naar binnen voor een overweldigende rockshow. Met zijn 'Seattle Tribute Project' nam hij het publiek aan de hand door dé grungestad van de USA. Op indrukwekkende wijze werd het werk van Nirvana, Soundgarden en Pearl Jam door de speakers geblazen. Hendriks verklapte dat het pas zijn eerste try-out was. Nou, die smaakt naar meer...

Met coverband Recover werd de eerste festivaldag van Boer zoekt Band zaterdagavond afgesloten. Zondag 14 mei zijn de podia vanaf 14.00 uur ingeruimd voor achtereenvolgens Angela's Project, Heaven Amigo, Dents & Friends, LIM, Mevrouw van Heck en de Antwerpse uitsmijter New Rising Sun. Bijzonder is het optreden van de supergroep 'In 10 jaar gevonden' die vanaf 17.00 uur optreedt. Meer dan twintig Boxtelse muzikanten beklimmen dan in wisselende samenstelling het buitenpodium voor een muzikale bloemlezing uit tien jaar Boer zoekt Band.

Het programma van Boer zoekt Band vind je op www.stichtingboerzoektband.nl.