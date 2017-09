Zin in fietsen? Kies de Leyetocht!

Het absolute deelnemersrecord van de Leyetocht staat al enkele decennia in de boeken. In 1996, toen de Tour de France van start ging, namen niet minder dan 8.234 fietsers deel aan het grootste fietsevenement in de provincie Noord-Brabant. Zondag 20 augustus staat de veertigste editie van de Leyetocht op het programma. ,,Tijdens het fietsen leer je kijken naar al het moois dat onze provincie te bieden heeft", zegt voorzitter Christ Pijnenburg.

Pijnenburg beleeft elk jaar drukke dagen als de Leyetocht zich aandient. Met een team vrijwilligers moeten alle routes van de Leyetocht uitgezet worden. En dat is geen sinecure. Zondag vertrekken in Helvoirt fietsers voor tochten over 25, 39, 50, 75, 100 en 150 kilometer. Accommodatie HelvoirThuis aan de Kloosterstraat in Helvoirt is de enige startplaats voor de deelnemers aan de Leyetocht. In Esch is dit jaar geen opstapplaats.

Fietsers die zondag 20 augustus kiezen voor een tocht over 25, 39 of 50 kilometer, kunnen vertrekken bij HelvoirThuis tussen 08.30 en 12.00 uur. Deelname kost vier euro. Wie kiest voor 50 kilometer, betaalt vijf euro. De deelnemers aan de tocht over 75 kilometer, vertrekken tussen 08.30 en 11.00 uur en rekenen eveneens vijf euro af. Tussen 07.30 en 09.00 uur klinkt het startschot voor de pedaleurs die 100 of 150 kilometer fietsen. Zij betalen acht euro.

Alle informatie over de Leyetocht staat op www.leyetocht.nl. (Archieffoto Gerard Schalkx).