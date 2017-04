Het eerste klokje van het carillon was donderdag weer even te horen in de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel. Voor haar vader Jan Jaspers plaatste tv-presentatrice van onder meer Boer zoekt Vrouw en kinderboekenschrijfster Yvon Jaspers 's ochtends het kleinste klokje weer terug in de toren. ,,Mijn vader had het een eer gevonden als hij hier bij kon zijn."