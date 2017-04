Witte Geit: met een lach de zaal uit...

Campingeigenaar Leo, de vriendinnen Suus, Luus en Nollie, kunstacademie-studente Robin, de verstokte vrijgezel Kars: deze en vele andere bijzondere campinggasten zijn vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 juni te zien tijdens de voorstelling 'Witte Geit: Boxtel aan Zee' in het Jacob-Roelandslyceum. De repetities voor deze theaterproductie zijn inmiddels in volle gang.

Wekelijks komen de negentien spelers, muzikaal leider Dave Hanhart en regisseur Lieke Faber bijeen in parochiezaaltje De Hartslag. Dat biedt uitzicht op de voormalig Heilige Hartkerk, waar vorig jaar Jesus Christ in Concert werd opgevoerd. Deze rockopera is de directe aanleiding voor de voorstelling Witte Geit; een groot deel van de Jesus Christ-cast wilde graag opnieuw met elkaar werken.

Dat resulteerde in de 'feel good-productie' Witte Geit: Boxtel aan Zee waarin Leo een camping in Spanje bestiert waar al jarenlang veel Boxtelaren vertoeven. Waar zij normaal een onbezorgde zomer beleven, is dit jaar alles anders. De voorstelling is een knipoog naar de comedyserie 't Vrije Schaep en bevat zo'n 25 Nederlandse liedjes, die worden afgewisseld met toneelspel.

De kaartverkoop voor Witte Geit loopt via de website www.podiumboxtel.nl en gaat op donderdag 20 april om 19.00 uur van start. (Foto: Peter de Koning).

Lees het uitgebreide verhaal in de papieren editie van Brabants Centrum van donderdag 6 april.