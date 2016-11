Winnaars BOT: Magic FX en Filipe Mode

Op de foto: Bram Veroude (Magic FX), Diana en Filipe van den Borne (Mr. en Mrs. Filipe) sleepten donderdag de Boxtelse Ondernemers Prijs 2016 in de wacht.

In een bomvolle Sacre Coeur sleepten de bedrijven Magic FX en Filipe Mode donderdagavond de Boxtelse Ondernemers Trofee (BOT) in de wacht. Waar Magic FX als winnaar in de categorie 'Business 2 Business' werd gekozen, pakte Filipe Mode de winst in de categorie 'Business 2 Consumer'.

Het ondernemersevenement wordt om het jaar georganiseerd door JCI Dommelland. Waar het twee jaar geleden nog plaatsvond in Podium Boxtel, werd nu gekozen voor de voormalige Heilig Hartkerk, die is omgedoopt tot Sacre Coeur. Het thema van de BOT was 'Ondernemen met ballen'.

Overige genomineerden waren Junior Kinderkleding en Brownies & Downies (beide Business 2 Consumer) en Peijnenburg Re-integratie en aannemingsbedrijf Jan van den Boomen BV (beide Business 2 Business).