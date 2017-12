Winnaar fotoprijsvraag Boxtel in Detail bekend

Benita van der Pasch heeft de fotoprijsvraag 'Boxtel in Detail' gewonnen. Een jaar lang krijgt ze toegang tot Museum Boxtel (MuBo) voor twee personen, een prentenboek van Jas de Keistamper en 30 euro van Fotoclub Boxtel.

'Boxtel in Detail' was een expositie van de Fotoclub Boxtel die op zaterdag 4 en zondag 5 november voor het laatst werd gehouden in MuBo. Daarbij werd ook de prijsvraag 'Test je kennis van Boxtel' uitgeschreven. Deelnemers moesten raden welke foto's waar zijn genomen (zie foto's en uitslagen). Benita van der Pasch had de antwoorden in huis en is verkozen tot de winnaar van deze prijsvraag.

Uitslagen:

Ornament: gevel aan de Burgakker 15.

Metalen hekwerk: toegangspoort van het kapelletje in Lennisheuvel.

Houten hek in natuur: toegangsbruggetje naar Dommelbimd aan de Konijnshoolsedreef.

Houten ton: karnton op de hoek van de Clarissenstraat-Oude Kerkstraat.

Huisnummer: naamplaatje aan de voormalige dokterswoning in de Clarissenstraat 20.