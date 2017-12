Wim Ketelaars neemt afscheid van Brede Scholen Boxtel

Voormalig voorzitter Wim Ketelaars van stichting Brede Scholen Boxtel (BSB) nam gisteren afscheid van zijn functie in werkcafé De Link onder de gemeenteraadszaal. Onder meer onderwijswethouder Marusjka Lestrade bedankte hem vriendelijk voor zijn bewezen diensten.

In de afgelopen veertien jaar is BSB een begrip geworden in de gemeente Boxtel. Iets waar Ketelaars ontzettend trots op is. ,,We hebben er met z'n allen voor gezorgd dat het onderwijs an sich in ons dorp zich breder is gaan ontwikkelen. Dat er een waardevolle samenwerking is ontstaan tussen de scholen en heel veel partijen, maar ook dat de stichting als een volwaardige partner wordt gezien bij alle betrokkenen", vertelde de bevlogen onderwijsman eerder al in deze krant.Projecten als de Voorleesfiets en Buurtsport zijn succesvol gebleken en hebben bijgedragen aan de manier hoe kinderen nu onderwijs genieten in Boxtel.

Zijn taken worden overgenomen door Lex Meijdam.

Ketelaars is gevraagd om een nieuw onderwijsproject vorm te geven: de zogenaamde zomerschool die wethouder Lestrade wil introduceren in Boxtel.