Wielrenner met letsel naar het ziekenhuis

Op de foto: (Foto: Sander van Gils).

Meerdere fietsers kwamen zaterdag op de Sint Lambertusweg in Boxtel met elkaar in botsing. Een wielrenner kwam dusdanig hard ten val dat deze met de ambulance naar het ziekenhuis moest worden gebracht. De Sint Lambertusweg was nabij de Oude Boomgaard enige tijd afgesloten voor al het verkeer.

Ook de traumahelikopter was ter plaatse. Welk letsel de fietser had, was is onbekend. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de valpartij.

