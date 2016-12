Wethouder opent Muziekhuis Boxtel

Op de foto: Terwijl ouderenkoor Ons Genoegen repeteert, bespreken beheerder Pierre Robben en bestuursvoorzitter Jack van Geel van Muziekhuis Boxtel de opening met voorzitter Paul van Alphen van Boxtel's Harmonie. (Foto: Peter de Koning).

Boxtel's Harmonie is de hoofdhuurder en ook ouderenkoor Ons Genoegen, seniorenorkest Buchestelle en de Stripe Big Band hebben er al hun intrek genomen. Muziekhuis Boxtel, de nieuwe repetitie- en ontmoetingszaal aan Passage Riche wordt vrijdagmiddag 16 december officieel geopend door wethouder Marusjka Lestrade.

In totaal 45 leden van de harmonie hebben tussen januari en oktober ruim 8.500 manuren in de verbouwing gestoken. Eén klus resteert nog. De buitengevel van Muziekhuis Boxtel wordt komend halfjaar opgeknapt. Mbo-school SintLucas is gevraagd daarvoor een plan te maken.

Kijk op www.boxtelsharmonie.nl voor een fotoreportage waarin de verbouwing van het snookercentrum tot Muziekhuis Boxtel is vastgelegd.