Welkomstfeest in Liempdse Barrière

,,Het is een flinke klus, maar ik heb er veel zin in." Dat vertelde uitbater Erwin Hiemstra van voormalig wegrestaurant De Liempdse Barrière aan het Peerkesbos eerder dit jaar in Brabants Centrum. Vrijdag 30 december houdt hij vanaf 16.00 uur een welkomstfeestje en kan het interieur van het nieuwe Boxtelse horecabedrijf bekeken worden. De nieuwe naam: BarHier.

Hiemstra is een échte horecaman. Op zijn veertiende begon hij met werken in een café en dat hield hij vol tot de geboorte van zijn oudste dochter. ,,De combinatie gezin en nachten werken in de horeca is niet te doen", vertelde Hiemstra destijds in deze krant. ,,Ik ging me daarom toeleggen op het realiseren van horecagelegenheden en dat heb ik jarenlang gedaan."

Toen hij eigenaar was van restaurant Radio Royaal in Eindhoven, passeerde Hiemstra regelmatig De Liempdse Barrière aan het Peerkesbos bij afslag 26 van rijksweg A2. ,,Ik stond daar vaak in de file en het pand viel me altijd al op. Het is een verborgen pareltje."

In het pand komt een restaurant met een 'gewone' menukaart. Hiemstra: ,,Een snelle hap voor mensen die op doorreis zijn. Ook wil ik een gedeelte inrichten als restaurant met een wat uitgebreidere kaart." Het pand blijft dezelfde naam houden, wel krijgen de twee restaurants en het terras een aparte naam. Zo is onder meer gekozen voor BarHier. ,,De Liempdse Barrière draagt die naam al driehonderd jaar en zo is het bekend. Die herkenbaarheid moet blijven."

Het welkomstfeest duurt van 16.00 tot 02.00 uur. Meer weten? Kijk op www.barhier.nl. (Foto: Peter de Koning).